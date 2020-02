Il ministero delle Infrastrutture ha concesso al Comune di Milazzo un finanziamento di 31 mila euro per la progettazione definitiva finalizzata al recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola elementare del “Sacro Cuore”. Si tratta dell’80 per cento della somma occorrente per dare il via a tale progettualità.

La rimanente quota sarà a carico del bilancio comunale. Ora gli uffici di palazzo dell’Aquila dovranno procedere alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione.

«Siamo soddisfatti per aver ottenuto riscontro favorevole anche a questa istanza – ha detto il sindaco Formica – e adesso occorre avviare l’iter per giungere al progetto definitivo per poi essere in condizione di attingere a nuovi finanziamenti. L’attività di programmazione che questa Amministrazione ha portato avanti in questi anni nel settore dell’edilizia scolastica non c’era mai stata in passato e risulta fondamentale per assicurare alle scuole di competenza comunale quelle certezze in materia strutturale che sono garanzia per gli alunni e le loro famiglie».

