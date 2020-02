«Abbiamo voluto sensibilizzare tutti affinché la piazza possa essere restituita ai bambini e alle famiglie – dice il coordinatore Maurizio Capone – una Villa nel cuore della Città che può essere il fulcro della vita sociale della lettura, della cultura e del divertimento con un parco giochi degno di questo nome. Adesso chi di competenza provveda almeno a renderla fruibile in sicurezza, iniziando a chiuderla di sera per evitare situazioni sgradevoli e di inciviltà assoluta.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.