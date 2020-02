La Lega in Sicilia ha una sola voce autorizzata ad esprimere la posizione politica del partito: a livello regionale quella del senatore Stefano Candiani e nelle province esclusivamente quella dei commissari. A sottolinearlo è una nota lo stesso Candiani costretto a prendere una netta posizione dopo le polemiche scoppiate tra Milazzo e Barcellona a causa di un comunicato congiunto tra il capogruppo del partito di Salvini all’Ars, Antonio Catalfamo, e quello di Forza Italia, Tommaso Calderone. Un comunicato – evidentemente non concordato e che ha bypassato il commissario provinciale Matteo Francilia – che ha scatenato reazioni scomposte da tutti i partiti del centrodestra. Per la verità, Catalfamo non viene citato ma è lampante che la presa di posizione nasce dall’esigenza di chiarire una volta per tutte, chi ha voce in capitolo in materia di elezioni amministrative.

«È chiaro che in fase di definizione delle candidature ci possa essere un confronto serrato tra alleati – scrive Stefano Candiani – ma per rendere più semplici questi passaggi la Lega parteciperà sempre con la massima lealtà e parlando con una sola voce che in Sicilia è quella del sottoscritto e nelle province quella dei commissari provinciali che nella Lega sono gli unici titolati a compiere scelte politiche in quanto miei delegati nei rispettivi territori di competenza».

Candiani conferma che nei comuni chiamati al voto si registra «una collaborazione positiva con gli altri partiti della coalizione. Penso al caso di Milazzo dove il centrodestra compatto è pronto a sostenere il candidato della Lega Damiano Maisano , alla stessa maniera il nostro partito a Barcellona sarà pronto a sostenere il candidato che verrà individuato in modo unitario da tutti gli alleati della coalizione».

Il commissario a conclusione ringrazia il commissario provinciale della Lega a Messina Matteo Francilia «per come ha condotto in modo corretto le riunioni con le forze politiche alleate di centrodestra e per come ha rappresentato la Lega al tavolo con la coalizione».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

141 visite