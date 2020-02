I vigili del fuoco, intorno alle 13, sono intervenuti in via Medici per spegnere un incendio all’interno di un negozio specializzato nel noleggio di piccoli mezzi elettrici come monopattini e bici. Giá in passato era scoppiato un incendio mentre alcuni mezzi erano in carica. La via Medici è stata interdetta al transito .

