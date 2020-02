“L’Asp di Messina avrà tutte le risorse per sostenere la propria dotazione organica e dare attuazione al decreto di approvazione della nuova rete ospedaliera: l’ho ribadito da giorni ed è stato inserito anche in più documenti ufficiali. Dopo aver concluso il lavoro con KPMG e riconvocato la direzione strategica, mi farà molto piacere condividere con tutta la deputazione messinese, già durante la prossima settimana, quanto da giorni si sta realizzando. Un’azione condotta nel silenzio del dovere che è principio etico e per noi una scelta di vita”.

Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza in risposta alla richiesta di risposte chiare e certe di Lega e Forza Italia all’Ars. Gli onorevoli Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo, a distanza di una settimana avevano chiamato in causa l’assessore regionale alla Salute per il decurtamento di 20 milioni di euro di finanziamenti all’ASP di Messina per la nuova pianta organica.