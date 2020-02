Damiano Maisano a Milazzo e Pinuccio Calabró a Barcellona. Lega e Forza Italia confermano la comunione di intenti sui nomi dei candidati sindaci per Barcellona e Milazzo alla luce dell’incontro tenutosi a Milazzo ieri sera tra i vari responsabile di centrodestra.

“Precisiamo – sottolineano in una nota congiunta i capigruppo di Lega e Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Antonio Catalfamo e on. Tommaso Calderone – che da tali posizioni, in attesa dell’auspicabile scioglimento dei vari nodi ancora in essere, non si intende recedere”.

Un comunicato che giunge a sorpresa visto che fino a ieri sera, anche all’interno degli stessi partiti che hanno emesso il comunicato, si registravano sensibilità diverse.

