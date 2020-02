Alleanza per Milazzo, Gaetano Nanì e l’ex deputato Picciolo con il candidato Pippo Midili

Si chiama “Alleanza per Milazzo” e l’obiettivo è quello di riunire tutti i cittadini che vogliono rilanciare la città (a supporto del candidato a sindaco Pippo Midili) partendo dalle vocazioni naturali: dal turismo alla portualità, passando per il rilancio dell’imprenditore giovanile e dall’affermazione della località quale riferimento della movida. Il tutto passando attraverso una rivisitazione dei rapporti istituzionali.

Ad illustrarli nel corso della riunione tra i componenti della lista in cui è stato il presentato il simbolo, l’attuale consigliere comunale Gaetano Nanì che ne è il promotore con la partecipazione – secondo gli addetti ai lavori – dell’ex assessore Piera Trimboli e dell’ex consigliere provinciale Massimiliano Branca. A supervisionare il tutto l’ex deputato Beppe Picciolo.

«Abbiamo fissato dei punti da sottoporre al candidato sindaco che andremo a sostenere – afferma Nanì – quali ad esempio l’apertura della sede Arpa, la garanzia di servizi indispensabili per il turismo; il rilancio della movida al Borgo e al Tono, la riqualificazione di alcune aree abbandonate come la vecchia stazione».

Nei programmi anche un ritorno della stagione dei concerti al Castello. «Nei prossimi 10 giorni – conclude Nanì – indicheremo il nostro candidato sindaco che dovrà essere un sindaco che torni a parlare tra la gente, che abbia la competenza ed il coraggio di invertire rotta . La politica si fa per passione, non per opportunità”.

