Adesso alla SS Milazzo spetta una nuova trasferta. Domenica la prossima di campionato sarà contro la prima della classe. La partita è in programma domenica, alle 15, al campo sportivo comunale Aci Sant’Antonio

La SS Milazzo è in semifinale. Ieri nei quarti di Coppa Italia ha battuto il Siracusa 0 a 1 (15′ st Arena). Una bella soddisfazione per la squadra mamertina allenata da mister Caragliano che ha sconfitto una delle avversarie più forti.

Calcio/Coppa Italia, la SS Milazzo batte il Siracusa e vola in semifinale

