Don Luigi Ciotti, Fondatore e Presidente di Libera, oggi, mercoledì 12 febbraio, terrà due incontri a Milazzo. Alle 9,30 incontrerà studenti e docenti della zona tirrenica a Teatro Trifiletti. Nel pomeriggio, invece, alle 17, è prevista un’assemblea pubblica con associazioni e cittadinanza a Gigliopoli (Capo Milazzo).

Si tratta di un percorso avviato in vista della “25ª Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera e Avviso Pubblico, in programma a Palermo il prossimo 21 Marzo. La rete territoriale messinese, come ogni anno, ha programmato un percorso, inaugurato con una partecipata Assemblea a ottobre scorso, di avvicinamento alla Giornata, intitolato “Cento passi verso il 21 Marzo”.

Don Ciotti già ieri ha tenuto una serie di incontri a messina e domani , alle 9:30, sarà al Cineteatro “Rosso di San Secondo” Lungomare Andrea Doria – Capo d’Orlando.

