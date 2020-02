La Piana di Milazzo senza acqua, l’interruzione per effettuare lavori di riparazione

La Piana rimane senza acqua. Il servizio idrico del Comune, infatti, informa che a causa di un’ improvvisa perdita registrata nella zona di San Pietro è necessario interrompere l’erogazione idrica dal pozzo di Botteghelle per consentire l’esecuzione dei lavori.

Per questo motivo, per alcune ore, mancherà l’acqqua nelle varie frazioni della Piana. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata.

