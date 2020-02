Svincolati Milazzo : Giaimo n.e. Barbera 14 Siracusa, Sofia 24 Catanesi , Knepa 8 Jarrett 10 Marisi 9 Colosi n.e. Colica 3 De Paoli n.e. Piperno 15 All. Maganza Vice All. Mammina

Nell’ultima frazione i mamertini, in totale controllo della gara, hanno toccato il + 18 sospinti dai numerosi tifosi al seguito. La Pallacanestro Messina Cocuzza riusciva però nei minuti finali della gara a ridurre il gap subito ed a rendere meno pesante la sconfitta subita . Così gli Svincolati Milazzo si sono aggiudicati l’ennesima vittoria con il punteggio finale di 74-83 .

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza/Svincolati Milazzo 74-83. (Parziali : 17-19 31-42 46-58). Non conosce ostacoli il cammino degli Svincolati Milazzo che imponendosi sul campo della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza ottengono la quindicesima vittoria su altrettante gare disputate. La capolista imbattuta, del girone b del campionato regionale di Serie D, è arrivata a San Filippo del Mela priva ancora di Mobilia. Prima frazione equilibrata con i milazzesi che però hanno chiuso sul +2, punteggio 17-19 . Nel secondo periodo, con Sofia e Piperno in evidenza, gli Svincolati hanno spinto sull’acceleratore ed sono andato al riposo lungo sul + 11 , punteggio 31-42.

