Quanto accertato ha permesso, dunque, al Questore, sulla base della proposta elaborata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, di disporre la sospensione della relativa licenza nonché la chiusura per 8 giorni del locale, con il preciso scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica

Nella medesima occasione è stata, inoltre, riscontrata l’assenza di personale qualificato abilitato alla manutenzione degli impianti di sicurezza, come prescritto dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In quella circostanza sono state riscontrate diverse irregolarità, che creavano grave e concreto pericolo per l’incolumità degli spettatori.

Il provvedimento è scaturito dai controlli amministrativi effettuati lo scorso 2 febbraio dagli agenti del Commissariato congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza nel corso di una serata in cui era previsto il concerto di un cantante molto apprezzato dai giovanissimi.

