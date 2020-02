Interessante conferenza su Leonardo da Vinci, in occasione del 5° Centenario della sua morte, che si è svolta all’istituto Maiorana di Milazzo, a cura di Francesco Scolaro . L’evento organizzato dalla Lute di Milazzo, ha avuto una numerosa partecipazione di pubblico che ha assistito con vivo interesse alla relazione del professore che ha illustrato con dovizia di particolari alcune tra le più importanti opere dell’artista rinascimentale, integrandole con aneddoti e curiosità, che hanno affascinato il pubblico presente. La conferenza è stata impreziosita dalle letture di Salvatore Amato, Gioacchino D’Amico, Accetta e Enza Cambria, ed ancora dall’intervento musicale del giovane artista milazzese Emanuele Crisafulli.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.