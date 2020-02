Per la prima volta a Milazzo arriva il “Darwin Day”. Al MuMa – Museo del Mare di Milazzo domenica 9 febbraio, alle 17, si festeggia il compleanno di Darwin con una serie di conferenze e dibattiti con illustri uomini di scienza .

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell’anniversario della sua nascita e viene festeggiata con una serie di appuntamenti in tutto il mondo, anche in Italia. Il Darwin Day è un’occasione per raccontare la scienza agli appassionati e coinvolgere grandi e piccini nella scoperta dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale. Conferenze, incontri, dibattiti ed eventi speciali animeranno università, musei e circoli in tutta Italia.

Ecco il programma del Darwin Day Milazzo – I edizione

– 17: Carmelo Isgrò: apertura, saluti istituzionali e breve presentazione del MuMa

– 17.30 : Mario Crisafulli, Antonio Torre, Giancarlo Torre: La ricerca naturalistica nel comprensorio milazzese

– 18: Pietro Lo Cascio: King Kong: una storia insospettabilmente evoluzionista?

– 18:30: Francesco Tiralongo: “Invasioni biologiche in ambiente marino e citizen science”

– 19 Bruno Massa: Evoluzione e adattamenti negli uccelli

– 19.30 Dibattito

– 20 Chiusura lavori

L’evento è gratuito

