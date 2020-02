L’appuntamento “riservato” si è tenuto alle 17 all’Hotel Il Principe di Milazzo. A convocare il primo tavolo di centrodestra dal quale dovrebbe essere deciso il futuro politico della Città del Capo e di Barcellona è stato l’onorevole Ella Bucolo di Fratelli d’Italia. Due ore di discussioni in punta di fioretto nelle quali sono state dettate le regole per una scelta condivisa in entrambi i comuni con una convergenza su un progetto unico del centrodestra al voto del 24 maggio. Parole di circostanza, insomma. Per i nomi c’è tempo. Se ne discuterà venerdì prossimo dove ognuno scoperchierà le proprie carte.

Le scintille saranno garantite. Diventerà Bellissima e Forza Italia hanno dato la disponibilità ad accollarsi la gestione della sola Barcellona. La Lega conferma la disponibilità a Milazzo. Fratelli d’Italia, invece, raddoppia e sarebbe pronta a presentare le sue candidature in entrambi i Comuni. In realtà a presentare i nomi saranno anche l’Udc e Ora Sicilia.

A sedersi al tavolo, oltre alla Bucolo, la deputata regionale Elvira Amata per Fratelli d’Italia, il deputato regionale Bernadette Grasso con il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino per Forza Italia, il delegato provinciale della Lega Matteo Francilia (che ha espressamente sottolineato di rappresentare anche il deputato all’Ars Antonio Catalfamo) con il catanese Fabio Cantarella; il deputato regionale Pino Galluzzo con il coordinatore provinciale Giardina per Diventerà Bellissima, il deputato regionale Luigi Genovese per Ora Sicilia, Rosario Sidoti, commissario provinciale Udc.

