Da Marsala a Milazzo. Da Agrigento ad Enna. Matteo Salvini direttamente dalla Regione Siciliana benedice l’asse Lega – Diventerà Bellissima complice la recente creazione del gruppo del carroccio all’Assemblea regionale siciliana. «Ci vedremo molto spesso nelle prossime settimane, promette Matteo Salvini anticipando un corposo tour elettorale in vista del voto comunale previsto in primavera.

Parole che a Milazzo hanno galvanizzato i partiti del centro destra che si sono dati appuntamento domani, venerdì 7 febbraio, per cominciare a stilare criteri e programmi con i quali affrontare le amministrative a Milazzo e Barcellona. Fino ad oggi solo contatti “bilaterali” che , però, con il repentino passaggio del deputato regionale Antonio Catalfamo da Fratelli d’Italia alla Lega ha subito non pochi scossoni facendo saltare i programmi.

Quali? Da un lato Fratelli d’Italia lasciato sguarnito e, dall’altro, una guerra fredda all’interno della Lega dove ora convivono due anime. Quella che fa capo al responsabile provinciale Matteo Francilia (con il commissario regionale Candiani alle spalle) il quale aveva individuato come papabile candidato il consigliere Damiano Maisano ed ha un rapporto privilegiato con Diventerà Bellissima rappresentata dall’onorevole Pino Galluzzo. E quella dei deputati Ars che si rifanno, a loro volta all’onorevole Nino Minardo, i quali vorrebbero dire la loro senza accettare decisioni preconfezionate. In particolare il deputato barcellonese Antonio Catalfamo, neo capogruppo della Lega all’Ars, non è convinto della ipotesi Maisano, e vorrebbe affrontare le amministrative con un dialogo privilegiato con Forza Italia (il deputato Tommaso Calderone).

Chi avrà la meglio? Il centro destra troverà un candidato unico che metterà tutti d’accordo? Si spaccherà in più candidati? La resa dei conti sta arrivando.

