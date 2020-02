Si articolerà in tre incontri il 7, 21 e 28 febbraio alle ore 16,30 presso l’ITT Ettore Majorana Via Tre Monti, 4. Relatori: Dott.ssa Cinzia Caruso, Dott. Alessandro Gattuso, Dott. Gianluca Lazzaro.

Dopo il convegno internazionale al quale hanno partecipato oltre cento esperti del settore, provenienti da tutto il mondo, tenutosi l’ottobre scorso a Milazzo al Duomo Antico, anche la L.U.T.E., Libera Università per la Terza Età, propone ai suoi corsisti e a tutta la cittadinanza un ciclo di tre conferenze dal tema: “ Il respiro della terra, alla scoperta di vulcani e terremoti attraverso nuove tecnologie” .

Alla scoperta dei vulcani, convegni con esperti alla Libera università per la terza età di Milazzo

