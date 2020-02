Riqualificare i parchi giochi e le aree verdi esistenti sul territorio con un’adeguata manutenzione e rinnovamento, creando anche nuove aree destinate ad attività ludiche e sportive.

Iniziative che secondo il consigliere Alessandro Oliva potrebbero trovare piena attuazione, a giudizio del consigliere, con l’approvazione di alcuni strumenti finanziari arretrati e probabile prossima approvazione del consuntivo 2017, impiegando somme che potrebbero consentire di attrezzare il litorale di levante e quello di ponente, la giardineria comunale, Capo Milazzo (esempio via Bevaceto, o il litorale di via Paradiso), Vaccarella, piazza della vecchia stazione, ed ogni altro luogo ritenuto idoneo e congruo, con appositi giochi per bambini ed intrattenimenti sportivi (come mini campi di basket, tennis, mini calcio, e così via).

Possibilità, queste, che sono già contemplate nel regolamento comunale del 2014 e che prevede la possibilità di recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, paesaggistica e ambientale, creando percorsi di cittadinanza attiva, come occasioni di aggregazione sociale, consentendo ai privati di adottare, secondo quanto previsto da detto regolamento, aree pubbliche e recuperare aree verdi.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

124 visite