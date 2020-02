A grande richiesta, ritorna il talk di Oggi Milazzo, “Barba & Capelli”. Stasera, alle ore 21,40 sarà trasmesso sulla pagina facebook di Oggi Milazzo la terza puntata del talk ideato e condotto dal giornalista Gianfranco Cusumano.

Dopo l’ex sindaco Nino Nastasi e il candidato a sindaco Pippo Midili si cambia registro e si discuterà di sviluppo economico e, nello specifico, della possibile sinergia tra centri commerciali ed il centro cittadino.

Ospiti del salone di Nino Amato, storico barbiere della Marina Garibaldi, saranno un autorevole rappresentante dei centri commerciali e il titolare di una delle attività più note e apprezzate del centro cittadino (non vogliamo rovinarvi la sorpresa svelandovi i nomi). E’ la prima volta che l’argomento viene affrontato con un faccia a faccia schietto e rispettoso delle parti in causa. Questioni che di certo entreranno nel dibattito elettorale in corso in vista delle amministrative di primavera.

Barba & Capelli è il primo tentativo di web tv di Oggi Milazzo. Nelle prime due puntate sono state registrate oltre 25 mila view ad episodio.

