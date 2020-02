VIDEO. L’Aicon potrebbe ripartire da Giammoro. Con lo zampino del governo nazionale che tramite la senatrice Barbara Floridia si è mossa dietro le quinte attivando il Ministero dello Sviluppo Economico. Un lavoro silente rivelato in un video nel quale la senatrice racconta la sua versione e non risparmia frecciatine ai politici regionali.

Il celebre marchio che produce yacht potrebbe essere rilanciato dal territorio in cui è nato ed operato fino a 2010, prima che l’azienda creata dal discusso manager Lino Siclari finisse in una inchiesta e fallisse nel 2013. Il marchio è stato rilevato recentemente da una società americana che, in un primo momento voleva riprendere l’attività nelle Marche ma, ora, sembra convinta a scegliere Giammoro come rivelato nel corso di una conferenza stampa “per pochi intimi” organizzata a Barcellona a cui oltre al management c’era anche il deputato regionale Pino Galluzzo. Trecentocinquanta i posti di lavoro garantiti in tre anni. Burocrazia permettendo.

«Tutto è partito da una telefonata del sindacalista della Uil Turi Napoli – esordisce la senatrice Floridia – mi racconta di questo rilancio dell’Aicon lontano da Giammoro e – nonostante un politico non possa certo sostituirsi alle decisioni delle aziende – mi impegno e spiego la situazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Trovo porte aperte: il ministero Paduanelli, nella persona del sottosegretario Todde, mi propone anche l’iniziativa di chiamare i nuovi vertici dell’Aicon e spiegare che a Giammoro ci sono maestranze qualificate pronte a rimettersi in gioco. L’azienda, così, prende la decisione di reinvestire a Giammoro. Questa è la verità. C’è un sindacato che si impegna, un politico che ascolta e agisce, un ministero che si fa carico di un territorio come Giammoro in difficoltà e un’azienda sensibile che sa ascoltare».

Di tutto questo nei comunicati e articoli della stampa locale non viene riportato nulla. «Vero è che io non ho detto nulla perché prima si raggiunge l’obiettivo e poi i comunicati. Ma voglio vedere in questa storia che ruolo assumerà l’onorevole Galluzzo, deputato del territorio (unico politico presente alla conferenza, ndr). Vedremo se potrà aiutare l’azienda a riottenere i capannoni e, perché no, anche una mano affinché venga rimessa in sesto la strada industriale di Giammoro tramite l’Irsap (ex Asi), ente regionale. Qualunque azienda che investe a Giammoro avrebbero bisogno di strade efficienti».

E’ proprio la burocrazia a complicare le cose: «Noi vogliamo restare in Sicilia, per tanti motivi, a partire dal quello della posizione, davanti alle Isole Eolie, in una zona dove la presenza di yacht è molto elevata nella stagione estiva – hanno spiegato i i manager Marc-Udo Broich e John Venners – Nonostante i tanti tentativi di sbloccare la situazione, non siamo ancora riusciti ad acquistare un capannone, attualmente oggetto di una procedura fallimentare, che sarebbe l’ideale per iniziare la produzione. Non possiamo subire ancora i ritardi di una burocrazia a cui non chiediamo altro di accelerare le procedure. Non abbiamo bisogno di capitale, ci serve solo di bloccare le procedure per iniziate l’attività e non dover trasferire nelle Marche».

