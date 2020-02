Giorgio Borgia è un giovane ingegnere milazzese conosciuto in città per aver partecipato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico piu grande del mondo. Ma anche per il suo impegno nel sociale. Ultimo quello messo in atto per i bambini dell’Uganda dove per lavoro si è ritrovato a diretto contatto con le popolazioni locali e limitrofe all’area dell’Impianto con le quali ha stretto e consolidato un rapporto di amicizia e fiducia. Durante la fase di costruzione di un impianto, infatti, si tiene in grande considerazione l’aspetto sociale del posto. Perchè in luoghi lontani e distanti anni luce dalle comode abitudini cui siamo avvezzi, “l’energia umana” si può trarre anche da un semplice gesto, una carezza, un sorriso. Giorgio Borgia che a breve lavorerà per la Construction di altri 400MW in Cile, infatti, ha avuto la fortuna di incontrare popolazioni locali, tanto povere ed arretrate, dove bambini dai 3 agli 8 anni gli hanno però insegnato come si fa a sorridere giocando a palla, a piedi scalzi e con un pallone rudimentale fatto di panni e spago.

L’altra faccia della medaglia del suo lavoro sono appunto le avventure di beneficenza. La soddisfazione più grande l’ha avuta quando ha acquistato zainetti, giochi, cibo e scarpe ai bimbi della scuola di Soroti. Li ha radunati, chiamandoli ad uno ad uno ed i 25 bimbi della scuola (tutti bimbi dai 3 ai 6 anni), hanno poggiato i loro piedi su un pezzo di cartone su cui lui stesso ha preso le misure, per poi comprargli le scarpette. Ma non solo, Giorgio ha anche provveduto alla donazione di lampade a batteria che si caricano direttamente con la luce solare, costruzione di sei teacher’s house, abitazioni dotate di comfort destinate agli insegnanti locali, colori, matite, lavagne, tavolie e sedie per la scuola ubicata quasi di fronte all’impianto fotovoltaico, costruito due pompe d’acqua, e donato semi di mango per le comunità locali, sistemato strade per rendere più agevoli le comunicazioni.

