Ancora una volta grandi soddisfazioni per gli atleti dell’ Asd Pama Archery che, la scorsa settimana, al Palazzetto Primo Nebiolo hanno preso parte al “III Torneo Zancle” organizzato dall’ Asd Arcieri Toxon Club di Messina. Per la divisione Arco Olimpico hanno partecipato due giovani atleti Santi Maiorana 1° classificato Allievi Maschile e Mattia Caragliano 2° classificato Ragazzi Maschile. Per la divisione Arco Compound podio Senior Maschile con Daniele Bauro 1° classificato, Francesco Chiofalo 2° classificato e Stefano Caravello 3°classificato.

Podio Master Maschile con Benedetto Visalli 1°classificato e vincitore del premio Assoluto nella divisione Compound, Mike Palumbo 2° classificato, Carlo Bellardita 3° classificato e Gaetano Aricò 5° classificato; fra i giovani atleti podio Allievi Maschile per Rosario Sidoti 1°classificato e Diego Giunta 2°classificato, Giorgia Mazzeo 1°classificata Junior Femminile e Micol Irrera 1° classificata Allieve Femminile. Per la divisione Arco Nudo Senior Maschile con Gianluca Stefanelli 1° classificato, Gianluca Carocci 6°classificato e Roberto Caragliano 9° classificato, nella Senior Femminile 1° classificata Mariagrazia Filoramo. Grande prova anche per le squadre, primo posto nel Compound Senior e Master Maschile, la squadra Arco Nudo Senior Maschile 2°classificata ad un soffio dal gradino più alto del podio.

