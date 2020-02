Interverranno il sindaco di Monforte Giuseppe Cannistrà , il deputato 5 Stelle Francesco D’Uva , il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Franco De Domenico , il sindaco di Milazzo Giovanni Formica , il consigliere giuridico per il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale Antonio Saitta , il sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto e il segretario provinciale Articolo 1 Domenico Siracusano.

Arriva a Milazzo Giuseppe Provenzano , ministro per il Sud e la coesione territoriale. Il politico domani prenderà parte all’incontro con gli amministratori e i cittadini dal tema “ Area Tirrenica e nuove politiche di Sviluppo del Mezzogiorno ” che si svolgerà alle 12 a Palazzo D’Amico.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.