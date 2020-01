La giunta municipale ha approvato una delibera che sposta la location del Mercatino della Pulci da piazza San Papino a via Pescheria, in via sperimentale per il periodo compreso tra marzo e agosto di quest’anno.

Il mercatino – 15 stalli complessivi – si svolgerà con cadenza settimanale nella giornate di sabato e domenica.

Una iniziativa finalizzata a ravvivare quella zona del centro cittadino che è poco frequentata dopo la chiusura di quasi tutte le rivendite di pesce.

Lo scorso anno anche il consiglio comunale si era espresso favorevolmente a questo spostamento approvando una mozione presentata dal consigliere Massimo Bagli.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

538 visite