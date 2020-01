Svincolati Milazzo-Basket Cefalù 1972: 93-71 (Parziali: 26-10 44-23 71-41). Nuovo successo per gli Svincolati Milazzo che conquistano la tredicesima vittoria consecutiva e si confermano capolista imbattuta del girone b del campionato regionale di serie d. Un match che li vedeva opposti al Basket Cefalù 1972 e che sin dalle prime battute i milazzesi hanno indirizzato dalla propria parte. Ancora out un paio di pedine importanti del roster degli Svincolati, si parte con i ragazzi di coach Maganza che spingono forte e dopo due minuti di gioco vanno sul 6-0.

Gli ospiti realizzano con Powell per il – 4 ma la capolista, con Knepa e Sofia in evidenza in questa fase , allunga ancora e va sul 15-4 a 3’55 dalla prima sirena . I cefaludesi soffrono l’intensità di gioco imposta dai padroni di casa e così si giunge al termine della prima frazione sul punteggio di 26-10. Il secondo periodo ricalca la prima frazione , Marisi in cabina di regia ben guida i suoi e colpisce anche da oltre l’arco permettendo agli Svincolati di allungare ancora. A 7’35 dal riposo il tabellone segna il punteggio di 33-12 . Il Basket Cefalù ,con Powell e Pirrone, prova ad accorciare il gap subito ma pronta e’ la risposta di Jarrett e compagni che respingono ogni velleità ospite e così si giunge al termine del secondo quarto sul punteggio di 44-23 . Dalla terza frazione Coach Maganza ruota l’intero roster a sua disposizione, mentre Cefalù sembra alzare bandiera bianca.

Il quarto scorre con gli Svincolati che controllano bene la gara ed allungano ancora , arriva così la penultima sirena con i ragazzi del presidente Giambo’ sul + 30 punteggio di 71-41 . Ultimi dieci minuti vedono Barbera protagonista per i bianco-blu’ di casa, saranno 19 i punti finali per lui, e la reazione della compagine ospite che prova a rendere meno pesante il passivo subito. Giunge così la sirena con gli Svincolati Milazzo che ottengono una nuova vittoria ,+22 e punteggio finale di 93-71 .