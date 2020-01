Lavori anti-allagamento in via San Paolino, da domani modifiche alla viabilità

Una manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali e del canale di scolo presenti a San Paolino che impediranno i famosi allagamenti in particolare nella via Albero dove insiste anche una rinomata cantina vinicola.

La settimana che si apre domani – lunedì 27 gennaio – sino a venerdì 31 sarà caratterizzata da modifiche che interesseranno la via San Paolino. Per consentire lo svolgimento degli importanti lavori supervisionati dall’assessore Ciccio Italiano si renderà necessaria l’interdizione al transito veicolare sull’area interessata al cantiere dei lavori ed in particolare tra la l’intersezione di via Ciantro e l’intersezione di via Albero. Principalmente le condutture saranno svuotate dalla sabbia che li ostruisce impedendo il deflusso delle acque piovane. Un lavoro complesso che consentirà di sistemare tratti danneggiati e mai riparati negli anni passati.

Con una ordinanza il dirigente della Polizia locale, Giuseppa Puleo ha così disposto l’istituzione del divieto di transito veicolare su via S. Paolino, tratto compreso tra l’intersezione di via Ciantro e l’intersezione di via Albero, l’istituzione del segnale di obbligo di svolta a destra sulla via Albero, all’intersezione con la via San Paolino; l’istituzione di segnale mobile di preavviso, a mt 500 , di lavori in corso , sulla via San Paolino; l’’istituzione a 200 mt del segnale di preavviso di divieto di transito sulla via San Paolino.

