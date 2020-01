È un corso oggi e domani una Raccolta fondi nazionale al Parco Corolla di Milazzo per aiutare la famiglia del piccolo Dylan Maceli. All’ ingresso principale ci sarà Cetty Salvadore, la cuginetta.

Dylan è affetto proprio dalla nascita da tetraparesi spastica, una parola che solo a pronunciarla fa venire i brividi. Ha anche una ipovedenza e come se non bastassero i suoi gravi problemi, fa ricorso alla Peg (ossia alla Gastrostomia Endoscopica Percutanea, detta per l’appunto PEG), una tecnica che consente la nutrizione enterale, disfagia e cecità. In questo momento si trova al centro Adeli in Bratislava per sostenere delle terapie importanti per la sua mobilità… Un piccolo contributo consente al piccolo di fare queste terapie.

Ci saranno anche palloncini per i più piccoli come ringraziamento da parte del piccolo per ringraziarvi dell’ aiuto.

