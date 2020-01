Appuntamento con Open Day dell’Istituto “Giovan Battista Impallomeni” di Milazzo sabato 25 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Durante l’Open Day, il dirigente Caterina Nicosia, i docenti dei diversi indirizzi (classico, linguistico, scientifico, scienze applicate), coadiuvati dagli studenti, presenteranno l’Offerta Formativa, i numerosi progetti, le attività, i laboratori, il Polo sportivo e tutti gli spazi della Scuola.

In occasione dell’Open Day di sabato 25, è anche prevista l’esposizione di disegni degli studenti dell’I.I.S. Impallomeni, realizzati con l’ausilio del maestro Salvo Currò, secondo la tecnica dell’urban sketch, presso il Santuario di san Francesco di Paola.

Proseguono anche le altre attività di Orientamento del Liceo Impallomeni. Numerosi alunni delle scuole secondarie di I grado del territorio sono stati impegnati, oltre che nelle consuete visite alla Scuola, anche nel Progetto “Liceale per un giorno”, durante il quale gli allievi delle classi terze vivono in orario scolastico l’esperienza dello studente liceale.

Notevole interesse hanno avuto anche i laboratori pomeridiani del Project Work Orienteering. La premiazione dei ragazzi partecipanti al Project Work si svolgerà nell’auditorium della Scuola mercoledì 29 gennaio, dalle 17 alle 20. In tale occasione si consegnerà, inoltre, l’attestato di partecipazione agli alunni che hanno frequentato i corsi nei due moduli d’Inglese PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-223 – Competenze di base – Potenziamento Lingua Inglese Base e B1. Al termine dei due moduli d’Inglese ben 42 studenti dell’”Impallomeni” degli indirizzi classico, linguistico, scientifico e scienze applicate hanno conseguito la certificazione d’Inglese Cambridge con risultati al di sopra della media nazionale e mondiale, come riportato dal Cambridge Assessment English – Preparation Centre Results Online.

Sia per le certificazioni linguistiche sia per i risultati riportati da eduscopio.it (progetto della Fondazione Giovanni Agnelli in cui si analizzano i risultati nelle università di tutti gli studenti italiani divisi per scuola e per indirizzo di studi di provenienza) l’Istituto Superiore “G.B. Impallomeni” di Milazzo si conferma Polo liceale d’eccellenza per tutta la zona tirrenica: gli ex studenti nelle varie università da loro frequentate ottengono una media di voti e di crediti superiore a quella degli studenti provenienti dalle altre scuole secondarie superiori del comprensorio tirrenico messinese. Ciò è a conferma dell’ottima preparazione conseguita da molti studenti del liceo milazzese al termine del proprio percorso scolastico.

Per tutto il mese di gennaio il personale di Segreteria dell’I.I.S. “Impallomeni” è a disposizione dei genitori degli alunni delle classi terze per le iscrizioni.

