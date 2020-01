Alluvione a Bastione, pronta la bozza di regolamento per la concessione dei contributi

Alluvione a Bastione, pronta la bozza di regolamento per la concessione dei contributi

E’ pronta la bozza di proposta di deliberazione e di regolamento per la concessione dei contributi alle famiglie della frazione di Bastione colpite dall’alluvione del 2015. Il sindaco Giovanni Formica ha risposto ad una interrogazione del consigliere Antonio Foti con una nota scritta giunta in aula consiliare tramite la consigliera Carmen Manna. Particolare attenzione alla messa in sicurezza del torrente Mela ed il mancato ristoro dei danni subiti da alluvionati con le somme messe a disposizione dalla Regione.

Il primo cittadino ha fatto presente che in merito all’intervento di messa in sicurezza del torrente Mela, programmato dal dipartimento regionale Protezione Civile, successivamente alla celebrazione della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dei pareri sul progetto predisposto, non ha avuto notizia alcuna dello stato di avanzamento del procedimento.

Con riferimento poi alle problematiche inerenti le somme stanziate dalla Regione per gli alluvionati, Formica ha riferito che l’amministrazione ha provveduto alla predisposizione di bozza di proposta di deliberazione e di regolamento per la concessione dei contributi alle famiglie della frazione Bastione, danneggiate in occasione dell’esondazione del torrente Mela.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

230 visite