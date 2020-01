Discarica sul terrapieno di Ponente, l’Arpa ha completato il carotaggio e domani si procederà alla consegna delle aree all’impresa che dovrà effettuare l’intervento di somma urgenza per il contenimento dei rifiuti in attesa della bonifica.

Lo ha comunicato il dipartimento regionale di Protezione Civile al sindaco Formica.

Il primo cittadino sarà presente alle 10,30 sui luoghi, assieme alla Capitaneria di porto, all’Arpa, al demanio e al Genio Civile, per fornire alla ditta incaricata, la C.T.F srl di Barcellona, le indicazioni necessarie per procedere al contenimento dei materiali riscontrati, al fine di impedire che gli stessi possano essere trascinati in mare in caso di ulteriori mareggiate ed evitare anche che il vento possa spargere nelle aree circostanti rifiuti più leggeri.

«Stiamo rispettando il cronoprogramma definito in occasione della riunione a Palermo presso l’assessorato al Territorio – afferma il sindaco Giovanni Formica – e dopo aver insieme all’Arpa effettuano una quindicina di carotaggi nell’area compresa tra l’incrocio di via Feliciata ed il ponte Mela, attendiamo di conoscere l’esito della caratterizzazione. Nel frattempo procederemo, grazie all’attività della Protezione civile, alla posa della rete che eviti che i rifiuti possano finire in mare auspicando che da Roma possano arrivare notizie positive circa i fondi da mettere a disposizione per bonificare l’area, adempimento prioritario per evitare di offrire nel periodo estivo questa immagine poco edificante».

Sui tempi il primo cittadino non si sbilancia, anche se appare evidente che i ritardi che stanno maturando, non consentendo neppure al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza e quindi individuare le somme da stanziare, dipendono dalla necessità di definire una il danno che, inizialmente è stato immaginato in diversi milioni di euro. Ma ora occorre procedere all’esatta quantificazione.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

336 visite