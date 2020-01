Elezione del consiglio della Città Metropolitana (ex Provincia), Milazzo non avrà alcun rappresentante

Elezione del consiglio della Città Metropolitana (ex Provincia), Milazzo non avrà alcun rappresentante

Il comune di Milazzo non avrà alcun rappresentanza all’interno del consiglio che gestirà la città metropolitana nella prossima legislatura. Si svolgeranno il 19 aprile le elezioni per le ex Province siciliane. Lo ha deciso il governo Musumeci, in attuazione della legge regionale 8/2019, che aveva individuato il periodo utile tra il primo e il trenta aprile del 2020.

Si tratta di elezioni di secondo livello e quindi saranno chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri dei 390 Comuni dell’Isola. Purtroppo i comuni più popolosi della provincia come Milazzo e Barcellona non potranno eleggere nessun rappresentate nel consiglio metropolitano di Messina. Il regolamento, infatti, prevede che gli amministratori che non abbiano almeno dodici mesi di mandato da svolgere possano ricoprire cariche (successivamente sarà innalzato a diciotto). Si tratta di una grave handicap. La città Metropolitana è proprietaria degli immobili che ospitano gli istituti scolastici superiori (o paga gli affitti) e di numerose strade principali (a Milazzo la litoranea di Ponente o la Panoramica).

Nei cosiddetti “enti di aria vasta”, la gestione commissariale durava da oltre dieci anni. Nelle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina verranno eletti solo i Consigli, in quanto il sindaco coincide, di diritto, con il primo cittadino del Comune capoluogo. Nei sei Liberi consorzi le elezioni riguarderanno presidenti e Consigli.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

399 visite