Ha preso il via la quarta edizione della rassegna “ Se si insegnasse la bellezza ”, percorso di educazione alla legalità organizzato dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili della Città Milazzo in collaborazione con l’associazione Magico coordinata da Claudia Bruno.

L’arte, sotto forma di cinema e teatro, come strumento di accrescimento culturale ma anche e soprattutto come strumento di sviluppo di una coscienza civica e sociale. Ma non si tratta solo di mafia, il progetto abbraccia il tema della legalità in ogni suo aspetto: dalle trasformazioni delle mafie nel tempo al bullismo, dal femminicidio alla delinquenza giovanile, dall’educazione civica al rispetto per l’ambiente.

Per questa quarta edizione alcuni degli ospiti presenti saranno: Francesco Pira, sociologo e docente dell’Università di Messina, il presidente dell’Area Marina Protetta Giovanni Mangano, la psicologa Santina Lombardo e il magistrato Federica Paiola.