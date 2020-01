Il consigliere evidenzia che sulla base di quanto previsto dal decreto n. 5898 – allegato A – Milazzo rientrerebbe tra i Comuni beneficiari. Nell’allegato al decreto vengono riportate le somme legate agli appositi capitoli nel bilancio regionale. Il progetto ha come denominazione “Maestro d’ascia per costruzione e riparazione barche da pesca” e ha previsto l’erogazione di 45 mila euro.

Depositata dal consigliere Antonio Foti una interrogazione sul finanziamento messo a disposizione dall’assessorato regionale dei Beni Culturali al Comune di Milazzo sulla promozione e l’avvio di scuole per gli antichi mestieri e tradizioni popolari.

