Si sono da poco conclusi con grande successo i due moduli Pon Fse 10.2.2A-Fsepon-si-2017-223 – Competenze di base – Potenziamento Lingua Inglese Base e B1 all’Istituo “Impallomeni” di Milazzo, diretto dal dirigente scolastico Caterina Nicosia. I due moduli sono stati articolati in 30 ore di lezioni ciascuno, tenute rispettivamente dalle due docenti esperte professoresse Iole Currò e Concetta Bono, avviate nel mese di giugno e completate nel mese di dicembre 2019 con l’esame di certificazione finale Cambridge English level B1 Preliminary for Schools, organizzato nella sede del polo liceale milazzese dal British Centre di Messina con esaminatori madrelingua.

Secondo il Cambridge Assessment English – Preparation Centre Results Online, l’”Impallomeni” si pone oltre la media nazionale e mondiale. Gli alunni dell’”Impallomeni” hanno ottenuto una media di 147,6 punti a fronte di una media nazionale e mondiale di 146, 8. Si raggiungono, in particolare, punte di eccellenza nelle abilità di listening con p. 148, 8 (la media nazionale è di 142,0). Al di là del programma Pon, il liceo mamertino organizza corsi di preparazione agli esami Cambridge di livello B1 CAMBRIDGE PRELIMINARY e B2 FIRST CERTIFICATE in qualità di centro riconosciuto di preparazione agli esami Cambridge ESOL, riportando soddisfacenti risultati che, nel corso degli anni, hanno permesso agli alunni di ottenere crediti scolastici non solo utili ai fini del proseguimento degli studi universitari, ma anche spendibili nel mondo del lavoro in Italia e all’estero. IlLieo “Impallomeni” organizza anche corsi di preparazione alle certificazioni di lingua francese DELF, spagnola DELE e tedesca GOETHE INSTITUT. I corsi sono tenuti dai docenti di lingua straniera interni dell’istituto, in collaborazione con i docenti madrelingua di conversazione e sono aperti a tutti gli studenti della scuola che è, altresì, sede di esami anche per studenti provenienti da altri istituti.

