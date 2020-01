Si è conclusa venerdì 17 gennaio 2020 la finale delle “Sfide di Fibonacci”, la competizione organizzata dall’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo giunta alla sua quarta edizione. L’iniziativa di quest’anno ha segnato il record di iscritti: sono stati infatti 521 gli alunni che si sono sfidati, suddivisi in 27 squadre provenienti da 7 istituti comprensivi della provincia di Messina. I ragazzi hanno affrontato dodici quesiti di Economia, Logica e Cittadinanza in modalità on line nel tempo massimo di 45 minuti. Il tema della tappa finale è stato: Diamo un calcio alle battute.

Ecco i vincitori: al primo posto la squadra “La Terza C” dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo; al secondo posto la squadra “Noi” dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo; al terzo posto la squadra “I Gianni Matematici” dell’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo. È stato conferito un premio speciale come vincitrice della tappa finale alla squadra “I figli di Leonardo” dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela.

Originale la spiegazione di sei dei quesiti oggetto della gara, infatti, attraverso un set virtuale con inserimento di contenuti multimediali, gli alunni dell’Itet Leonardo da Vinci di Milazzo si sono cimentati nella illustrazione delle singole soluzioni. Il video, realizzato dagli alunni dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, è consultabile alla pagina Facebook e sul canale YouTube della scuola.

“Gare di questo tipo” sottolinea la Dirigente “costituiscono un’occasione preziosa per stimolare il pensiero logico, per saper risolvere quesiti di carattere economico ma non solo e utili per la cittadinanza attiva. Gli studenti delle diverse scuole partecipanti hanno affrontato la gara con serietà e impegno, i quesiti presentavano maggiori difficoltà rispetto alle tappe precedenti. Ma questo è stato da stimolo per affrontare la gara con maggiore determinazione e grinta. Un ringraziamento va ai miei colleghi Dirigenti Scolastici e ai docenti che si impegnano a portare avanti queste iniziative finalizzate alla formazione completa degli alunni”.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

428 visite