La partita inizia subito con i canestri di Ranalli per gli ospiti ed Italiano risponde, dopo due minuti il punteggio è di 6-4. Milazzo prende subito le distanze con le triple di Italiano e Toto, mentre per Cefalù è Marco Terrasi il trascinatore ma nonostante ciò il primo quarto si chiude sul 23-10 con 8 punti di Shajkarov e 7 di Italiano. Nel secondo quarto gli ospiti non riescono a ridurre le distanze, Milazzo riesce anche a raggiungere il +19 ma i ragazzi di coach Giambelluca pareggiano il parziale ed all’intervallo il punteggio è di 45-32. Da segnalare anche gli 11 punti di Spanò che chiuderà a quota 23 punti con un 3/7 da 3, 4/5 da 2 e 6/8 ai liberi accompagnati da 5 falli subiti, 10 rimbalzi e 7 assist.

Nel terzo quarto la rimonta di Cefalù sembra quasi andare in porto, infatti i bianco azzurri riescono ad arrivare fino al -5 49-44, complice delle palle perse in attacco da Milazzo e delle dormite difensive. Ma questa volta Italiano e compagni non lasciano speranza, infatti i milazzesi piazzano un contro break di 12 a 0 e rimandano la Zannella a -20, il terzo periodo si chiuderà con un rassicurante 73-56. Nel quarto periodo è soltanto questione di confermare il vantaggio e ribaltare il -12 dell’andata, c’è spazio anche per Irrera che andrà a referto ma anche Marchetta, Galipò e Maimone entreranno nella gara.

Milazzo chiude sul 93-70, una partita non bellissima ma piena dimostrazione del potenziale offensivo dei locali, con un quintetto che crea gioco ed una panchina che è in grado di tenere alti i ritmi nonostante i titolari siano al riposo.

Cinque giocatori in doppia cifra, Otersons che si è gia integrato nonostante avesse preso parte ad un solo allenamento, Shajkarov e Brzica che riescono ad alternarsi di partita in partita e condurre il gioco sotto le planche, e dulcis in fundo il trio milazzese Spanò-Italiano-Toto che conferma la media di almeno 40 punti a partita, coach Bacilleri può dormire sogni tranquilli, Milazzo ha stabilito degli equilibri solidi.

Mvp: Aleksandar Shajkarov (14 punti, 11 rimbalzi di cui 7 offensivi,2 assist, 3 falli subiti , 60% da 2).

Milazzo: Toto 11, Spanò 23, Scarlata ne, Irrera 2, Maimone, Giorgianni, Galipò 2, Marchetta 1, Otersons 17, Italiano 17, Brzica 6, Shajkarov 14. All. Bacilleri

Cefalù: Ranalli 5, Battaglia ne, Gallo ne, Morici ne, Terrasi M. 16, Maniscallo 2, Marsala 7, Kostov 18, Valente 10, Strati 12. All Giambelluca

Arbitri: Ettore Foti e Angelo Sapuppo

Classifica aggiornata: Svincolati Milazzo 24, Il Minibasket Milazzo 18, Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza 16, Nuova Pallacanestro Marsala, 14, Zannella Basket Cefalù 12, Cus Palermo 12, Basket Cefalù 1972 8*, Invicta 93cento Caltanissetta 8, Pallacanestro Bagheria 92′ 3, Olympia Basket Canicattì * (* 1 partita in meno)

Prossimo impegno: I mamertini affronteranno domenica 26 gennaio la Pallacanestro Bagheria, una trasferta da non sottovalutare che all’andata terminò 70-51.