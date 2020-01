Domenica 19 Gennaio alle ore 18:30 si terrà la seconda selezione regionale Sicilia per il concorso di Miss Italia, nei saloni di Villa Hera a Milazzo (via Addolorata).

La serata, di cui è promotrice la responsabile provinciale Anna Salanitro e il responsabile regionale Sicilia Salvo Consiglio, sarà presentata da Antonello Consiglio affiancato da Desirée Mazza, Miss Villa Hera Milazzo 2019 e Miss Miluna Sicilia Est.

Durante la manifestazione, oltre al concorso delle partecipanti provenienti da tutto il comprensorio che sfileranno e saranno valutate dalla giuria di esperti, si esibiranno diversi artisti.

Suoneranno i violinisti Mirko e Valerio, noti per aver partecipato alla trasmissione di Rai2 i Fatti Vostri e per aver vinto il programma “A Voice for Music”; balleranno Aurora e Giada Anfuso, dopo la partecipazione al programma “Ballando on the Road”, condotto da Milly Carlucci.

Infine il vincitore di Sanremo Junior Davide Patti e vincitore festival canoro Vela D’oro Junior.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

111 visite