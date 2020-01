«Apprezziamo molto che la società civile milazzese, nelle sue varie forme organizzative, abbia deciso di mettersi in gioco – scrive, invece Giovanni Utano che dialoga stretto in particolare con il meetup Cinquestelle – e che voglia provare a trovare una sintesi sui temi più importanti da affrontare per far rinascere questa nostra città e questo territorio. Al contrario non ci piace per nulla, e non accettiamo, e lo ribadiremo in ogni circostanza, che le sorti della nostra Milazzo vengano, ancora una volta, discusse, affrontate e decise a Barcellona. Troviamo aberrante che le scelte della nostra città siano legate, per idea di alcuni, ai destini della vicina Barcellona Pozzo di Gotto. Sia chiaro, a scanso di equivoci, che non abbiamo nulla contro i cittadini operosi di quella città, con la quale da sempre ci sono rapporti a livello commerciale, professionale, sportivo e non solo. Riteniamo però che le sorti e quindi le decisioni da prendere, programmatiche e di candidatura, per il bene della nostra città debbano essere prese e fatte esclusivamente a Milazzo e dai milazzesi Auspichiamo infine che questi ultimi ritrovino l’orgoglio e il senso di appartenenza e non condividano le scelte fatte, e quindi imposte, da chi non ha alcun reale interesse a fare il meglio per Milazzo ma solo riuscire a fare “la quadra politica” per la spartizione dei territori di Barcellona e Milazzo».