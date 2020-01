La serata, in tutti i licei italiani che hanno aderito all’iniziativa ideata dal professore Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale, sarà introdotta con l’ascolto in video del brano inedito “L’ombra delle nuvole” del cantautore Francesco Rainero. Nel corso della manifestazione gli studenti dell’indirizzo classico del liceo milazzese, coordinati dalla professoressa Maria Miceli col supporto di tutti i docenti dell’indirizzo classico del Liceo “Impallomeni”, interpreteranno una drammatizzazione con adattamento di brani tratti dalle letterature antiche e da quella italiana.

La manifestazione nazionale a cadenza annuale vuole dimostrare la vitalità del curricolo classico, scelto in tutta Italia da tanti studenti motivati e ricchi di talenti.

