Il nuovo aliscafo è dotato di bar, tv, impianto stereo ed aria condizionata, ospita 215 passeggeri dislocati in tre diversi ponti.

Dotato delle più moderne tecnologie sempre all’avanguardia per offrire alti livelli di sicurezza e comfort, l’aliscafo Admiral 250 di Liberty Lines è pensato per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri.

Collegamenti più moderni tra Milazzo e le isole Eolie. Per la gioia dei pendolari domani, lunedì 13 gennaio, entrerà in servizio l’aliscafo Carmine, quarto aliscafo della serie Admiral 250, costruito nel cantiere navale di Trapani della Liberty Lines.

Milazzo – Eolie, da domani in servizio il nuovo aliscafo Carmine della Liberty Lines

