Si è spento qualche ora fa l’imprenditore Enzo Oliva. Con il fratello Gioacchino ha creato una delle più note imprese edilizie. Tra gli anni ’80 e ’90 era una realtà con centinaia di dipendenti e appalti non solo in Sicilia ma anche nel resto d’Italia. Fu per parecchi anni presidente del Milazzo calcio. Da alcuni anni conduceva vita ritirata.

