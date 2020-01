«Già da martedì, grazie alla collaborazione tra Comune ed Arpa cominceranno i primi interventi di perimetrazione ed analisi del litorale affinchè si possa definire l’area di intervento e si inizi con la caratterizzazione dei rifiuti. Subito dopo, anche grazie alle risorse che il Governo stanzierà con la delibera di Stato d’emergenza sulla quale stiamo già intervenendo con le opportune sollecitazioni, potranno iniziare anche i primi interventi di bonifica del litorale».

A comunicarlo durante il consiglio comunale straordinario di Milazzo convocato ieri pomeriggio è stata la delegazione dei deputati 5 Stelle composta dai i portavoce nazionali Alessio Villarosa, Barbara Floridia ed Antonella Papiro. Oggetto della seduta gli interventi da attuare dopo la scoperta di una discarica in riva al mare di Ponente, al confine con Barcellona, risalente agli anni 60/70.

Ad intervenire sono stati anche i deputati Pino Galuzzo (Diventerà bellissima), Elvira Amata (Fratelli d’Italia) e Franco De Domenico (Pd).

Così come concordato alla riunione palermitana il sindaco Giovanni Formica ha comunicato che il comune di Milazzo opererà i primi carotaggi, sia per procedere alla successiva caratterizzazione dei rifiuti, ma anche per capire l’esatta dimensione della discarica scoperchiata dal mare. L’Arpa verificherà la presenza di eventuali rischi radioattivi. Poi si lavorerà per la rimozione.

