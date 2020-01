MESSINA. Truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana. Queste le contestazioni mosse dal procuratore Maurizio De Lucia e dai sostituti Antonio Carchietti e Roberto Conte contro la “Caronte & Tourist isole minori spa”, che hanno portato al sequestro di tre traghetti che eseguivano la tratta Trapani – Isole Egadi dopo che le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, coordinate dalla procura di Messina. Indagini che hanno messo in risalto “gravi carenze tecniche e strutturali in ragione delle quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta”, si legge sul comunicato della Guardia di finanza.

Rampe di accesso, bagni e porte non sarebbero a norma e, pertanto, stamattina i finanzieri di Palermo e Messina hanno notificato il provvedimento del gip, disposto anche nei confronti di Sergio La Cava, 56 anni, amministratore della “Navigazione generale italiana spa” incorporata nel 2017 dalla Caronte. Nell’ambito della stessa inchiesta, inoltre, risultano indagati anche Luigi Genghi, 55 anni, consigliere e amministratore della “Navigazione generale italiana spa” spa, Edoardo Bonanno, 47 anni, ad di “Caronte & Tourist Isole Minori spa”, e il noto imprenditore messinese 55enne Vincenzo Franza, nella qualità di presidente della “Caronte & Tourist Isole Minori spa”.

Intanto dalla Caronte & Tourist arriva una nota che chiarisce la situazione che riguarda il traghettamento.

«Con riferimento alle allarmistiche notizie di “blocco della Sicilia” – scrivono – a seguito del sequestro di navi di una delle società del Gruppo precisiamo che il traghettamento da e verso la Sicilia e le sue isole minori continua a essere regolarmente effettuato. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria, relativo a questioni interpretative delle attuali normative in materia di trasporto di persone a mobilità ridotta, non inficia la continuità nell’esercizio dei collegamenti marittimi in parola che quindi procedono nei termini ordinariamente previsti.

Il Gruppo Caronte & Tourist ribadisce dunque la propria fiducia nell’operato della magistratura e la certezza di poter dimostrare l’assoluta limpidezza dei comportamenti aziendali e dei manager destinatari di informazione di garanzia.

