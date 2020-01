L’attività d’indagine dei militari dell’Arma attivata a seguito del sopralluogo si è orientata su un giovane del luogo e la successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire e sottoporre a sequestro diversi artifizi pirotecnici artigianali, ed in particolare: 38 cipollotti, 10 bombe carta, 7 petardi e circa 25 grammi di polvere da sparo, compatibili con i frammenti rinvenuti presso l’istituto scolastico. Pertanto il giovane 19enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ed ora dovrà rispondere del reato di danneggiamento e fabbricazione abusiva di materie esplodenti.

MONFORTE SAN GIORGIO . Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Monforte San Giorgio hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, un 19enne del luogo ritenuto responsabile del reato di danneggiamento e fabbricazione abusiva di materie esplodenti. Le indagini sono state avviate lo scorso 3 gennaio quando i Carabinieri, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza “112”, sono intervenuti presso l’istituto scolastico “Stefano Tuccio” di Monforte San Giorgio accertando il danneggiamento di alcuni infissi del plesso scolastico, causati verosimilmente dalla deflagrazione dei fuochi d’artificio per i festeggiamenti di fine anno, recuperando sul posto residui e frammenti di artifizi pirotecnici.

I carabinieri denunciano 19enne per danneggiamento e fabbricazione abusiva di materiale esplosivo

