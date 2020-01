L’Aicon ricomincia a produrre yachts di lusso. Ma lascia l’area industriale di Milazzo. A rilanciare il cantiere siciliano fondato da Lino Siclari, duscusso imprenditore messinese che creò dal niente l’azienda, varò in pochi anni 500 yacht di ottimo livello, riuscì a far quotare in borsa l’azienda, salvo poi finire ingloriosamente nei gorghi di un fallimento, con accuse di bancarotta, riciclaggio, manette e carcere.

Saranno Marc-Udo Broich, azionista di maggioranza, forte di un’esperienza ventennale nel settore nautico, e John Venners, suo storico financial partner, a rilanciare Aicon Yachts, marchio rilevato dal fallimento nel 2018.

I nuovi proprietari di investire nella zona industriale di Milazzo non sembrano averne intenzione. Stanno cercando un’adeguata sede produttiva che costruisca gli Aicon lungo la costa adriatica, fra Marche e Romagna, dove è radicata una filiera in grado di supportare le necessità del brand sia in termini qualitativi sia per ciò che concerne i numeri di produzione.

“Siamo pronti a ridargli il lustro che merita, costruendo in Italia per garantire la massima qualità possibile alle nuove imbarcazioni” dichiara Marc-Udo Broich, CEO del Gruppo – punteremo a costruire imbarcazioni realizzate praticamente su misura, un genere che oggi non esiste nel segmento 50’ – 85’ . Design italiano ed ingegneria americana costituiranno scaturire una miscela irresistibile.”

Il debutto della nuova linea di imbarcazioni parte dagli Stati Uniti, un mercato che da sempre è sinonimo di grande successo per Aicon Yachts: molte imbarcazioni vendute dal cantiere, tutte ancora naviganti, sono state infatti esportate negli Usa.

