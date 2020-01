Toccherà al nuovo portavoce rappresentare il movimento per il biennio 2020/2022 e il compito di governare il movimento a pochi mesi dalle elezioni comunali di Milazzo. Nelle prossime settimane, con la individuazione del nuovo direttivo, verrà anche sciolta la riserva circa la presentazione di una lista autonoma o l’appoggio a una delle coalizioni esistenti.

In una nota il movimento ringrazia Venuti «per l’impegno profuso durante il quale sono stati particolarmente apprezzati gli interventi sulla piscina comunale e sull’ospedale di Milazzo che oggi, anche grazie a quella battaglia, ha visto alcune prime risposte dall’A.S.P. di Messina in termini di potenziamento del reparto di ostetricia e ginecologia».

Il movimento Uniti di Milazzo ha individuato il nuovo portavoce del sodalizio nel socio Marco Capone . Il biologo mamertino, già esperto all’ambiente al comune di Milazzo e da tempo imprenditore per una nota azienda locale, sostituisce Gianluca Venuti che dal momento rifondativo aveva preso in mano l’associazione con compiti riorganizzativi.

