La dottoressa Cristina Genovese, dottoranda in Translational Molecular Medicine and Surgery presso l’Università degli Studi di Messina, è stata protagonista della I^ edizione delle “Giornate della Ricerca Scientifica e delle Esperienze professionali dei giovani”, manifestazione ideata dalla Società Italiana di Igiene e tenutasi presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Sanità nello scorso mese di Dicembre.

Il contributo scientifico presentato dalla dottoressa milazzese, intitolato “ Studenti in corsia: coperture vaccinali e catch- up dei futuri medici di un’Azienda Ospedaliera Universitaria del Sud di Italia “ è stato selezionato dalla commissione scientifica esaminatrice tra gli oltre cento contributi come comunicazione orale e sarà pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Preventive Medicine and Hygiene.

