L’assessore comunale all’Ambiente Ciccio Italiano stamattina ha fatto un sopralluogo ed ha assicurato che in nottata la discarica sarà rimossa.

Ore dopo ore la montagna si ingrossa poichè visto il “disastro” gli incivili si sentono autorizzati a depositare ogni tipo di contenuto. Recentemente le cooperative sono state multate in quanto molti condomini non rispetterebbero il calendario della differenziata.

A causa delle festività la raccolta dei rifiuti è andata a rilento specialmente nelle periferie. Proteste giungono in particolare dalla zona del Ciantro dove vi sono popolose cooperative che da giorni si ritrovano con montagne di rifiuti all’ingresso.

