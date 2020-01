Ultimo scorcio di festività natalizie con gli appuntamenti del fine settimana in Città promossi nel cartellone patrocinato dall’amministrazione Comunale prima della conclusione al 6 gennaio con la Befana.

Si comincia oggi, venerdì 3 alle 18.30 presso il Mu.Ma all’interno della Cittadella Fortificata, con un duo formato dal pianista milazzese Salvatore Gitto e il violinista Vincenzo Meriani che eseguiranno un programma musiche di Dvorak, Grieg e Bazzini per dare vita “Omaggio a Siso”. Si prosegue alle ore 19 nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria Maggiore dove si esibirà Il Quartetto Aulos. Si tratta di una formazione cameristica composta da quattro flauti traverso (Daria Grillo, Michela Di Mento, Nina Fugazzotto, Marta Gentile) che si cimenterà in un repertorio dedicato alle più celebri pagine operistiche, ma anche alle composizioni specifiche per tale formazione.

Nella serata, infatti, sarà eseguito il Quartetto in La maggiore di Giulio Briccialdi e il celebre Quartetto “Jour d’été à la montagne” di Eugène Bozza. Queste ultime sono due splendide composizioni scritte appunto per quartetto di flauti che ne mettono in evidenza le caratteristiche timbriche ma anche le possibilità virtuosistiche.

Sabato 4, alle 18.30 nella Chiesa di San Marco, concerto della Corale Polifonica Nostra Signora del Santo Rosario.

Alle 21 al Teatro Trifiletti, nella stessa serata, andrà in scena “Voglia di Borotalco”, una commedia della tradizione teatrale farsesca promossa dall’Associazione teatrale Dietro Le Quinte. Le situazioni e i personaggi sono indicativi dell’odierna società in cui una normale coppia di giovani coniugi litiga a causa dei comportamenti ambigui di lui. Capovolgimenti e crescendo di comicità sono gli elementi che generano comicità e divertimento e che guideranno con sicurezza il pubblico nell’incalzante susseguirsi di accadimenti.

Domenica 5, dalle 19 alla Chiesa della Trasfigurazione del Ciantro, ancora un appuntamento col Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia.

