Milazzo, appello del sindaco Formica per Capodanno: «Meno botti e più rispetto per gli animali»

Meno botti e più rispetto per gli animali domestici. E’ questa la sintesi dell’appello diffuso dall’amministrazione comunale con l’approssimarsi dei festeggiamenti della notte di Capodanno e l’usanza di accendere fuochi pirotecnici per salutare il nuovo anno. Il sindaco Giovanni Formica invita i cittadini, «oltre ogni strumento giuridico che la legge consente di applicare», a tenere un comportamento «attento, prudente e rispettoso per noi stessi e per quanti ci circondano».

L’amministrazione comunale invita ad acquistare solo ed unicamente fuochi pirotecnici presso esercenti autorizzati per prodotti conformi alla legge in materia «poiché resta ancora troppo alta la casistica di incidenti causati dall’approssimativo confezionamento di polvere pirica con importanti danni agli arti e al volto».

L’auspicio del sindaco è che si opti per un brindisi augurale che sia parimenti rispettoso degli animali per i quali il fragore dei botti di Capodanno desta paura e insofferenza.

«Un Capodanno senza deflagrazioni ma con solo fiaccole o fontane è comunque un contesto di festa e allegria – aggiunge Formica – Gli animali oggi rappresentano a tutti gli effetti una estensione delle nostre famiglie e nessuno, di certo, vorrebbe mai provocare ad un parente alcun disagio, specialmente in una cornice di festa».

Allo stesso modo l’Amministrazione ha voluto rivolgersi anche a tutti quei ragazzi che decideranno di festeggiare, dopo la mezzanotte, fuori casa. Si raccomanda massima prudenza alla guida evitando abuso di alcolici o eccessivo spirito di imprudenza. Ci si ricordi sempre di avere una famiglia e degli amici che aspettano al ritorno.

“Queste poche righe – affermano il sindaco e gli assessori – vogliono rappresentare solo un appello che rivolgiamo a tutti Voi con la certezza che farete vostra l’istanza e la responsabilità di trascorrere e festeggiare il Capodanno nel pieno rispetto di tutti. L’ Amministrazione comunale augura un felice Capodanno e un Buon Anno nuovo”.

